ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Змінили тактику. В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 22:40
Змінили тактику. В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла Фото: до графіків відключення світла можуть повернутися на вихідні (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Українська енергосистема може вийти на графіки планових відключень світла вже у вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького на телемарафоні.

За його словами, зараз очікується набір потужностей на атомних станціях. Зокрема, на Рівненській АЕС.

"Відповідно, відсоток покриття споживання зростатиме, хоча вже не так стрімко, як ми відновлювалися після системної аварії, яка сталася у вівторок. Ми плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом 25%. Це показник близький до того, що був до останнього обстрілу, але він все ще буде трохи більшим. Тому графіки обмежень залишатимуться, але у нас є надія, що на вихідних вдасться увійти до якогось планового режиму", - зазначив він.

Він також підкреслив, що графіки можуть повернутися раніше, ніж у понеділок, але багато залежить від того, що буде завтра.

"Подивимося завтра, можливо, нам вдасться досягти планового режиму ще раніше. Наприклад, з неділі. Обіцяти не можу, побачимо, як пройде субота. Наразі ми трохи змінили тактику і доводимо до обленерго не обсяг обмежень, а ліміт споживання по області", - додав Кудрицький.

За його словами, на завтра визначені ліміти, які дозволяють зробити відключення менш тривалими та спробувати увійти до планового режиму.

Нагадаємо, раніше в компанії YASNO пояснили, чому деякі українці світла немає по дві доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго відключеня світла
NEWS
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України