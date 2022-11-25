В енергосистемі досі зберігається дефіцит у 30%, - "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Повідомляється, що станом на 19:00 в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреби.

"Поетапне оновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Йде підключення електроенергії побутовим споживачам", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що ще вранці до кожного обленерго довели необхідні обсяги, і вони самостійно визначають черги відключення світла.

"Будь ласка, не забувайте про необхідність економного споживання електроенергії. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також дозволить енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, від яких залежить харчування цілих областей", - додали в "Укренерго".