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В енергосистемі досі зберігається дефіцит у 30%, - "Укренерго"

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 20:07
В енергосистемі досі зберігається дефіцит у 30%, - "Укренерго" Фото: в енергосистемі України зберігається дефіцит (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Наразі в українській енергосистемі зберігається відчутна нестача електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Повідомляється, що станом на 19:00 в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреби.

"Поетапне оновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Йде підключення електроенергії побутовим споживачам", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що ще вранці до кожного обленерго довели необхідні обсяги, і вони самостійно визначають черги відключення світла.

"Будь ласка, не забувайте про необхідність економного споживання електроенергії. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також дозволить енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, від яких залежить харчування цілих областей", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі атомні станції України знову підключені до енергосистеми. Поступово ситуація після ударів російських нормалізується.

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Укренерго відключеня світла
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