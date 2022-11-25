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Росія витратила дві третини своїх боєприпасів в Україні, - розвідка Естонії

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П'ятниця 25 листопада 2022 18:24
Росія витратила дві третини своїх боєприпасів в Україні, - розвідка Естонії Фото: Росія витратила дві третини своїх боєприпасів в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія вже витратила в Україні дві третини свого запасу боєприпасів. Саме тому вона змушена знизити наступальну активність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберга, яку приводить ERR.

"За економного витрачання боєприпасів Росії вистачить ресурсу для обмежених операцій ще приблизно на місяць. РФ зараз займається накопиченням боєприпасів для весняних атак", - заявив Гросберг.

Саме через дефіцит боєприпасів РФ мусить шукати можливості отримання ракет та іншої зброї у Ірану та КНДР. Голова розвідцентру заявляє, що земля розмокла через дощі та не дозволяє широко використовувати важку техніку, а зниження атмосферного тиску, дощі та низька хмарність обмежують застосування повітряних засобів.

"Через це воєнні операції можуть проводитися лише невеликими підрозділами та на обмеженій території. Це сприяє оборонним операціям та незручно для наступальних дій", - пояснює Гросберг.

Активні бойові дії можуть розпочатись в середині грудня, коли земля зможе промерзнути. Проте РФ хоче отримати перепочинок у важкій для неї ситуації та підготуватися до нового нападу.

Нагадаємо, вперше інформацію про те, що Росія купує боєприпаси у Північної Кореї, опублікувало The New York Times.

Пізніше в Білому домі повідомили, що мають інформацію про таємні поставки боєприпасів з Північної Кореї до РФ.

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