Генератори, акумулятори та обігрівачі. Німеччина анонсувала нову допомогу для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За даними Федерального міністерства закордонних справ, Агентство технічної допомоги (THW) готується доставити в Україну 100 електрогенераторів протягом двох тижні. 135 таких пристроїв вже були завезені в країну з початку війни. Загалом THW закупив для України генератори на суму понад 13 млн євро.

За даними МВС, незабаром Україні буде передано 15 додаткових масляних обігрівачів, а також 20 мобільних акумуляторних блоків і 38 житлово-санітарних контейнерів.

Міністерство допомоги розвитку також повідомило, що додаткові 12 мільйонів євро з його бюджету надійдуть на енергозабезпечення українських міст і громад.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 80 генераторів від USAID.

Окрім того, Норвегія передасть Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг.

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