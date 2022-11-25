ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Все більше сімей мобілізованих росіян готові виходити на протести, - британська розвідка

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 25 листопада 2022 09:46
Все більше сімей мобілізованих росіян готові виходити на протести, - британська розвідка Фото: британська розвідка припускає, що родичі мобілізованих росіян готові виходити на протести (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сім'ї російських мобілізованих все більше готові виходити на протести проти умов, у яких служать їхні родичі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення британської розвідки.

Розвідники зазначають, що мобілізовані росіяни на фронті в Україні стикаються з проблемами. Зокрема, через погане забезпечення, підготовку та нерівні права. Крім того, деякі мобілізовані росіяни мають серйозні хронічні захворювання.

Також, за даними розвідки, мобілізовані підрозділи зазнають серйозних втрат. Ймовірно, велика кількість новобранців загинула чи отримала поранення під час копання окопів та траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове у Луганській області.

Також мобілізованих кидають на поле бою під час лобових штурмів добре укріплених українських смуг оборони навколо міста Бахмут.

У Британії вважають, що такі умови змусять росіян виходити на протести.

"Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія перекидає війська, серед яких і мобілізовані, на схід України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України