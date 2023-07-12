Україна вступить до НАТО без ПДЧ, а партнери створили коаліцію щодо F-16: новини за 11 липня

Війна Росії проти України: останні новини

У ніч на 11 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed-136/131. Сили ППО знищили 26 дронів та один розвідувальний БПЛА типу "Zala".

У районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. У вересні 2022 року його вже поранили, але він вижив.

Головне управління розвідки України підтвердило інформацію про ліквідацію у російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

Збройні сили України захопили панівні висоти під Бахмутом та утримують вогневий контроль над містом, а на кордонах Запорізької та Донецької областей продовжують вести контрнаступальні дії.

Саміт НАТО

Український президент Володимир Зеленський заявив, що приїхав на саміт НАТО у Вільнюсі з вірою у сильний Альянс, що не сумнівається та не звертає уваги на заяви агресора.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Україні не можна надіслати запрошення приєднатися до НАТО, поки триває війна. У той же час керівник пресслужби Держдепартаменту США Меттью Міллер повідомив, що вступ України до НАТО під час бойових дій не відбудеться.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Україна не зможе стати повноцінним членом НАТО доти, доки продовжується війна з Росією.

Під час саміту у Вільнюсі Україні дозволили вступити до НАТО без виконання плану дій щодо членства, що значно прискорить весь процес. При цьому країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України під час дискусій на саміті у Вільнюсі. В ньому союзники окреслили бачення того, яким має бути шлях нашої країни до членства в Альянсі.

Також Північноатлантичний Альянс узгодив пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО.

Коаліція F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що коаліцію з навчання українських пілотів F-16 офіційно створено. До неї увійдуть 11 країн.

Стало відомо, що коаліція почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні в Данії. При цьому в Румунії буде створено навчальний центр.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що перша група українських пілотів розпочне навчання на західних винищувачах у Великій Британії наприкінці липня - початку серпня.

Українська система бойового управління та обробки інформації Delta успішно пройшла тести НАТО, зокрема й щодо взаємосумісності з винищувачами F-16.

Обстріл Херсону 11 липня

Російські окупанти влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в гуманітарний штаб та пʼять житлових будинків. У місцях ударів сталися пожежі.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, один з яких перебуває в тяжкому стані.

Також росіяни сьогодні обстріляли з РСЗВ Софіївку Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула цивільна, ще один чоловік дістав поранення.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих, внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Херсону, зросла до п'яти осіб.

Суд продовжив арешт екс-глави Верховного суду

Верховний антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу у вигляді арешту колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Згідно з рішенням слідчого судді ВАКС, терміни дії запобіжного заходу у вигляді утримання Князєва під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень були продовжені до 8 вересня 2023 року.

Кабмін звільнив Мельника з посади заступника міністра закордонних справ

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 липня ухвалив розпорядження про звільнення Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника міністра закордонних справ.

Як сказано у повідомленні, Мельника звільнено у зв'язку з переходом на іншу роботу.