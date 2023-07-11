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Кабмін звільнив Мельника з посади заступника міністра закордонних справ

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Вівторок 11 липня 2023 17:19
Кабмін звільнив Мельника з посади заступника міністра закордонних справ Фото: Андрій Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 липня ухвалив розпорядження про звільнення Мельника Андрія Ярославовича з посади заступника міністра закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Уряду.

Як сказано у повідомленні, Мельника звільнено у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Нагадаємо, Андрій Мельник став заступником міністра закордонних справ 18 листопада 2022 року. Варто зауважити, що також був заступником голови МЗС з березня 2014-го по січень 2015 року.

У грудні 2014 року він став послом України в Німеччині і залишив цю посаду в 2022-му. На цій посаді він запам'ятався різкими та часом недипломатичними висловлюваннями на адресу керівництва Німеччини. Зокрема він називав канцлера Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою" через його небажання приїхати до України.

Посол також звинувачував у Німеччину в тому, що їй не вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із країни.

На тлі скандалів Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині.

А ось 20 червня 2022 року на сайті президента було опубліковано указ про призначення Мельника послом України в Бразилії.

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