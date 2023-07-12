Украина вступит в НАТО без ПДЧ, а партнеры создали коалицию по F-16: новости за 11 июля

В столице Литвы 11 июля начался саммит НАТО, который определит будущее Украины в Альянсе. Коалиция же из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании.
РБК-Украина собрала главные новости за 11 июля.
Война России против Украины: последние новости
В ночь на 11 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами иранского производства Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 26 дронов и один разведывательный БПЛА типа "Zala".
В районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. В сентябре 2022 года его уже ранили, но он выжил.
Главное управление разведки Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.
Вооруженные силы Украины захватили господствующие высоты под Бахмутом и удерживают огневой контроль над городом, а на границах Запорожской и Донецкой областей продолжают вести контрнаступательные действия.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приехал на саммит НАТО в Вильнюсе с верой в сильный Альянс, что не сомневается и не обращает внимания на заявления агрессора.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украине нельзя прислать приглашение присоединиться к НАТО, пока идет война. В то же время руководитель прессслужбы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не состоится.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Украина не сможет стать полноценным членом НАТО до тех пор, пока продолжается война с Россией.
Во время саммита в Вильнюсе Украине разрешили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, что значительно ускорит весь процесс. При этом страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь нашей страны к членству в Альянсе.
Также Североатлантический Альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что коалиция по обучению украинских пилотов F-16 официально создана. В нее войдут 11 стран.
Стало известно, что коалиция начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом в Румынии будет создан учебный центр.
Посол Украины в Великобритании ВадимПристайко сообщил, что первая группа украинских пилотов начнет обучение на западных истребителях в Великобритании в конце июля – начале августа.
Украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла тесты НАТО, в том числе по взаимосовместимости с истребителями F-16.
Российские оккупанты устроили очередной обстрел Херсона, попав в гуманитарный штаб и пять жилых домов. В местах ударов произошли пожары.
Первоначально было известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Также россияне сегодня обстреляли из РСЗО Софиевку Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская, еще один человек получил ранения.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по жилым кварталам Херсона возросло до пяти человек.
Верховный антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде ареста бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.
Согласно решению следователя судьи ВАКС, сроки действия меры пресечения в виде содержания Князева под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 миллионов гривен были продлены до 8 сентября 2023 года.
Кабинет Министров Украины на заседании 11 июля принял распоряжение об увольнении Мельника Андрея Ярославича с должности замминистра иностранных дел.
Как сказано в сообщении, Мельник уволен в связи с переходом на другую работу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.