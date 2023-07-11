Суд продовжив арешт екс-глави Верховного суду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Згідно з рішенням слідчого судді ВАКС, терміни дії запобіжного заходу у вигляді утримання Князєва під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень були продовжені до 8 вересня 2023 року.

При цьому якщо Князєв вирішить внести заставу, на нього покладуть ряд процесуальних обов'язків.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня правоохоронці спіймали колишнього голову Верховного суду на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Він став найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином.

Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень підозрюваного.

18 травня суд вирішив обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Більш детально про Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.