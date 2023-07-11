Нічна атака по Україні: ЗСУ показали, як збивали ворожі дрони (відео)

У ніч на 11 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed-136/131. Сили ППО знищили 26 дронів та один розвідувальний БПЛА типу "Zala".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

"В результаті успішної бойової роботи засобами Повітряних Сил та інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala", - розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, ворог вдруге за місяць атакував Київ з використанням дронів, які було випущено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

"Наші мобільні групи та сили протиповітряної оборони розпочали свою роботу з перехоплення та знищення цілей на підступах до Києва. Всі цілі були знищені за допомогою нашої багаторівневої системи ППО",- підкреслив Наєв.

Командувач також додав, що уламки деяких дронів впали в одному із населених пунктах Київської області. Обійшлося без жертв.

Нічна атака по Україні

В ніч на 11 липня росіяни вкотре атакували територію України за допомогою БПЛА та ракет, через що в деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу. Крім цього, повідомлялось про вибухи в Черкаській та Одеській областях, їхня ймовірна причина - робота ППО.

Пізніше стало відомо, що цієї ночі російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 із 28 повітряних цілей.

Про роботу Сил протиповітряної оборони повідомляли й у Київській області. Там ППО "працювала" по ворожим дронам. Усі цілі були знищені.