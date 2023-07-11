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Росіяни обстріляли з "Градів" Софіївку Херсонської області, є загибла

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Вівторок 11 липня 2023 12:20
Росіяни обстріляли з "Градів" Софіївку Херсонської області, є загибла Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили з РСЗВ по Софіївці Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула цивільна.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Прокудін, ворог бив по населеному пункту з "Градів".

"За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби", - пише голова ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення українськими воїнами правобережної частини Херсонської області в листопаді 2022 року, російські окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території регіону.

Наприклад, 10 липня, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Також після обстрілу житлового кварталу, 9 липня, було відомо про постраждалу жінку.

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