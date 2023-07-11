Росіяни обстріляли з "Градів" Софіївку Херсонської області, є загибла

Російські окупанти вдарили з РСЗВ по Софіївці Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула цивільна.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Як пише Прокудін, ворог бив по населеному пункту з "Градів".

"За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби", - пише голова ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення українськими воїнами правобережної частини Херсонської області в листопаді 2022 року, російські окупанти регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території регіону.

Наприклад, 10 липня, внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Також після обстрілу житлового кварталу, 9 липня, було відомо про постраждалу жінку.