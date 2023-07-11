Столтенберг назвав дві умови вступу України до НАТО
Україна не зможе стати повноцінним членом НАТО доти, доки продовжується війна з Росією.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.
Як розповів Столтенберг, наразі існує дві умови щодо майбутнього членства України в Північноатлантичному Альянсі.
"Перший рівень - це рівень модернізації установ безпеки, оборони, управління, боротьба з корупцією. Це те, чим займається кожна країна НАТО", - пояснив Столтенберг.
Зокрема другий стосується війни на території України.
"ЗСУ показали свої високі навички та компетентність і це вражає. Але всі союзники згодні, що поки війна, не час робити Україну повноправним членом Альянсу", - відзначив генеральний секретар НАТО.
Також він відзначив, що найважливіше є те, що у НАТО є інструменти, які зможуть забезпечити рух нашої країни до майбутнього членства.
Саміт НАТО у Вільнюсі
Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу. Країни-члени НАТО узгодили пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО, зокрема йдеться про:
- багаторічну програму допомоги Україні;
- створення органу Рада Україна - НАТО;
- скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.
Також було опубліковано спільне комюніке щодо України.
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