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У районі Бердянська ліквідували російського генерала, - Андрющенко

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Бердянськ, Вівторок 11 липня 2023 10:07
У районі Бердянська ліквідували російського генерала, - Андрющенко Фото: у районі Бердянська ліквідували російського генерала (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У районі тимчасово окупованого Бердянська було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича", - написав він.

За словами Андрющенка, у вересні 2022 року його вже поранили, але він вижив.

"Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно", - додав радник мера.

Втрати РФ в Україні

Російські ЗМІ встановили, що до кінця травня 2023 року на війні проти України загинули близько 47 тисяч російських чоловіків віком до 50 років. При цьому, за даними Генштабу ЗСУ на ранок, 11 липня, втрати РФ в Україні з початку вторгнення Росії в Україну вже склали понад 235 тисяч військових.

Зазначимо, що ГУР України підтвердило інформацію про ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Сергія Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

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