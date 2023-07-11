Резніков: коаліцію з навчання українських пілотів F-16 створено, до неї увійдуть 11 країн
Коаліцію з навчання українських пілотів F-16 сьогодні офіційно створено. До неї увійдуть 11 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Офіційно: створено коаліцію з навчання F-16 ВПС України! Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали Меморандум із викладенням умов", - йдеться у повідомленні.
Резніков висловив особливу подяку Данії та Нідерландам за їхнє видатне лідерство в цьому процесі.
Що увійде в нього
- Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання;
- Є можливість включення в програму інших типів винищувачів;
- Коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16.
Хто увійшов до коаліції
Резніков подякував колегам із Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Британії.
Фото: Резніков та його колеги (twitter.com/oleksiireznikov)
"F-16 захищатимуть небо України і східний фланг НАТО. ВПС України готові освоїти їх у найкоротші терміни. Україна переможе", - додав міністр оборони.
F-16 для України
Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.
Спершу президент Володимир Зеленський сподівався, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. Проте нещодавно він повідомив, що деякі країни затягують з графіками тренувань українських пілотів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.