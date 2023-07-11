РФ обстріляла гуманітарний штаб у Херсоні: в ОВА розповіли про наслідки
Російські військові влаштували черговий обстріл Херсона у вівторок, 11 липня, поціливши в гуманітарний штаб. Мінімум двох людей поранено, а РФ продовжує обстрілювати місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі", - розповів він.
За словами Прокудіна, на місцях працюють рятувальники та медики.
"Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані", - підкреслив він, додавши, що обстріли міста тривають і на вулицю виходити не варто.
Обстріл Херсона
Якийсь час до цього голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив, що найближчим часом російські війська можуть влаштувати обстріл залізничного вокзалу в Херсоні. Він попросив не виходити з дому без вагомих причин.
Зазначимо, що Росія не вперше обстрілює гуманітарні штаби в Україні, знаючи, що там можуть бути люди. Так, наприклад, буквально 10 липня, в Оріхові Запорізької області загарбники скинули дві керовані авіаційні бомби на місце, де роздавали гумдопомогу. Семеро людей загинули, 13 отримали поранення.
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