Головне управління розвідки України підтвердило інформацію про ліквідацію у російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Сергія Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"В російському Краснодарі застрелено Сергія Ржицького - колишнього командира підводного човна "Краснодар" Чорноморського флоту МВФ РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, 10 липня Ржицький здійснював пробіжку в краснодарському парку культури й відпочинку ім. 30-річчя Перемоги. Близько 6:00 ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень колишній командир помер на місці.

"Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника", - додали у розвідці.

Підводний човен "Краснодар"

"Краснодар" - один з шести підводних човнів проєкту "Варшавянка", які входять до складу Чорноморського флоту РФ. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Капітан 2-го рангу Сергій Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна "Алроса". Після відправки "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодару".

У Краснодарі застрелили капітана, який запускав "Калібри" по Україні

Раніше пропагандистські Telegram-канали повідомляли, що у Краснодарі застрелено заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Він був начальником міського відділу з мобілізаційної роботи та командиром підводного човна "Краснодар".

Як пишуть росЗМІ, Ржицький нібито вирушив о восьмій годині на щоденну ранкову пробіжку. Там його біля спорткомплексу "Олімп" підстеріг невідомий та вистрелив чотири рази в спину та груди. Після чого стрілок втік з місця події. Ржицький помер на місці від поранень.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що саме Ржицький запускав "Калібри" по мирних українських містах у липні минулого року. В тому числі його підозрюють в обстрілі Вінниці.

Інформацію про загибель Ржицького підтвердили й в адміністрації міста Краснодар.