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НАТО узгодило пакет з 3 елементів, які наблизять інтеграцію України, - Столтенберг

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Вівторок 11 липня 2023 18:15
НАТО узгодило пакет з 3 елементів, які наблизять інтеграцію України, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Північноатлантичний Альянс узгодив пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.

Як пояснив Столтенберг, йдеться про:

  • багаторічну програму допомоги Україні, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. В програмі також буде обладнання з розмінування, медицини й так далі.
  • створення органу Рада Україна - НАТО, де Київ зустрічатиметься з іншими країнами-членами на рівні.

"Також завтра буде зустріч за участі президента Зеленського (Володимир Зеленський, президент України, - ред.). Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО", - додав Столтенберг.

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