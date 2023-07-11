НАТО узгодило пакет з 3 елементів, які наблизять інтеграцію України, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс узгодив пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.

Як пояснив Столтенберг, йдеться про: багаторічну програму допомоги Україні, яка допоможе перейти від радянської системи до системи НАТО. В програмі також буде обладнання з розмінування, медицини й так далі.

створення органу Рада Україна - НАТО, де Київ зустрічатиметься з іншими країнами-членами на рівні. "Також завтра буде зустріч за участі президента Зеленського (Володимир Зеленський, президент України, - ред.). Ми ще раз заявляємо, що Україна стане членом НАТО", - додав Столтенберг. Новина доповнюється...