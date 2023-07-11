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Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться у серпні

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Вівторок 11 липня 2023 19:44
Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться у серпні Фото: виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні в Данії. При цьому в Румунії буде створено навчальний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Члени НАТО Данія і Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з підготовки пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, забезпечення поставок F-16 в Україну.

"Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Поки що жодна з країн не взяла на себе зобов'язання з постачання Україні літаків F-16, хоча Польща і Словаччина поставили 27 літаків МіГ-29 для поповнення парку бойових літаків України.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.

Спочатку президент Володимир Зеленський сподівався, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати за шість-сім місяців. Однак нещодавно він повідомив, що деякі країни затягують із графіками тренувань українських пілотів.

Сьогодні на саміті НАТО 11 країн створили коаліцію з навчання українських пілотів на F-16.

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