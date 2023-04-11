Україна повернула з полону 100 військових та допомога від Німеччина: новини за 10 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Україна повернула з російського полону 100 військових

Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців. Серед яких захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля", - повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Розвідувальні дрони і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли розвідувальні дрони для ЗСУ.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Збройним силам України:

Інженерну броньовану машину Dachs;

8 вантажівок Zetros;

8 мобільних антенних систем;

8 розвідувальних дронів;

Боєкомплект 23 520 патронів калібру 40 мм.

Україна змінила деякі військові плани через "витік" документів, - CNN

В Україні військове командування змінило деякі свої військові плани. Це сталося після "зливу" секретних американських документів у мережу.

"Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік", - пише видання, посилаючись на джерело близьке до президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що секретні документи Пентагону, які були опубліковані в мережі протягом останніх тижнів, демонструють те, як США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками, що глибоко стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела та скомпрометувати важливі міжнародні відносини.

Рада повернула виплати 30 тисяч гривень військовим, але є нюанс

Депутати Верховної ради проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

За словами нардепа Дмитра Разумкова, правки до законопроекту, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали 254 депутати.

Разумков додав, що гроші військовим спрямують за рахунок обмеження зарплат топ-чиновників.

Для того, щоб зміни набули чинності, їх має затвердити голова Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

Рада відправила у відставку очільника Рахункової палати

Верховна рада Україн відправила у відставку голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Раніше Єврокомісія повідомила про його незадовільну роботу.

Рішення про відставку підтримали 250 народних депутатів.

Варто зазначити, що член парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Павло Фролов заявив, що Рада збирається відправити Пацкана у відставку. Причиною цього був звіт Європейської комісії.

Данія поставить в Україну САУ Caesar наступного місяця, - Міноборони

Данія наступного місяця сподівається поставити в Україну САУ Caesar. Вони мають прибути в Україну разом із військовими, які проходили навчання за кордоном.

Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень

Комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.

Яка ситуація з комендантською годиною у регіонах - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Прем'єр Польщі та глава Єврокомісії приїдуть до України цього місяця, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Україну незабаром. Візит запланований на квітень.

Видання, посилаючись на джерела в ЄС, зазначає, що польський прем'єр та глава Єврокомісії разом з президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь у заході, присвяченому депортації дітей.

"Захід відбудеться у квітні. Його деталі з міркувань безпеки ще не оприлюднені. Однією з головних тем розмов буде питання незаконних депортацій до Росії українських дітей", - заявив співрозмовник в Євросоюзі.

Колишня дружина Путіна збагатилася на війні, попри санкції проти неї, - ЗМІ

Колишня дружина диктатора Володимира Путіна Людмила Очеретна збагатилась на війні проти України, яка, зі свого боку, вплинула на закредитованість простих росіян.

З початку війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня. За минулий рік фінансові компанії видали позик на 27 трлн рублів. Очеретна, зі свого боку, заробляла на боргах простих людей. Пов'язана з нею фірма CarMoney у 2022 році заробила рекордні 391,3 млн рублів, а її чистий дохід зріс на 66%.

Очеретна отримала від CarMoney 58 млн рублів минулого року. Про це ж йдеться в аудиторському висновку до фінансової звітності. Виплати було здійснено через кіпрський офшор Carmoney CY LTD, який контролюється компанією "Меридіан". Остання ж на 99% належить колишній дружині диктатора.

Прогноз погоди на сьогодні

Погода у вівторок, 11 квітня, в Україні буде незвичайною, оскільки найхолодніше буде на півдні. Дощі завтра очікуються на тому ж півдні та у центрі України.

"11 квітня буде незвичним. Бо найхолоднішою (чи найпрохолоднішою) очікується погода в південній частині, якій традиційно належить бути найтеплішою", - розповіла синоптик Наталки Діденко.