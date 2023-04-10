Колишня дружина Путіна збагатилася на війні, попри санкції проти неї, - ЗМІ

Колишня дружина диктатора Володимира Путіна Людмила Очеретна збагатилась на війні проти України, яка, зі свого боку, вплинула на закредитованість простих росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Можемо пояснити "

З початку війни проти України закредитованість росіян досягла рекордного рівня. За минулий рік фінансові компанії видали позик на 27 трлн рублів. Очеретна, зі свого боку, заробляла на боргах простих людей. Пов'язана з нею фірма CarMoney у 2022 році заробила рекордні 391,3 млн рублів, а її чистий дохід зріс на 66%.

Очеретна отримала від CarMoney 58 млн рублів минулого року. Про це ж йдеться в аудиторському висновку до фінансової звітності. Виплати було здійснено через кіпрський офшор Carmoney CY LTD, який контролюється компанією "Меридіан". Остання ж на 99% належить колишній дружині диктатора.

За два дні до нового року офшор Очеретної перестав бути власником CarMoney. Її новим власником стало ТОВ "Смарттехгрупп". Таким чином МФК пішла від економічних санкцій ЄС. Попри те, що Очеретна перебуває під обмеженням Союзу, їй вдалось зберегти контроль над фірмою. Генеральним директором CarMoney є її давній фінансовий партнер - Антон Зінов'єв, разом з яким вона володіє бізнесом з оренди смартфонів "Запросто". Зокрема офіс CarMoney досі перебуває в Будинку Волконського на Воздвиженці, яким володіє Очеретна та її чоловік Артур Очеретний.

Зазначається, що CarMoney з'явилася ще 2010 року й почала розвиватись лише у 2017 році після "приходу" Очеретної. Водночас з початку війни CarMoney посіла п'яте місце за обсягом прибутку серед МФО, які розкрили звітність.

"Пов'язана з Очеретною компанія перебуває на 8 місці за загальним розміром портфеля мікропозик", - додають в ЗМІ.