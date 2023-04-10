Розвідувальні дрони і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Збройним силам України:

Інженерну броньовану машину Dachs;

8 вантажівок Zetros;

8 мобільних антенних систем;

8 розвідувальних дронів;

Боєкомплект 23 520 патронів калібру 40 мм.

Dachs

Броньована інженерна машина Dachs належить до групи машин бойової підтримки та є наступником Pionierpanzer 1. Це броньована інженерна машина, створена на базі шасі Leopard 1. У його сферу відповідальності входить підйом пошкоджених транспортних засобів, створення в'їздів і виїздів, а також в'їздів і виїздів у місцях перетину водних перешкод або крутих і мулистих берегових зон.

Mercedes-Benz Zetros

Вантажівка, що виробляються компанією Daimler AG для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Вперше був представлений на Eurosatory (виставка оборонної промисловості) у 2008 році в Парижі. Новий Zetros став продовженням автомобілів для екстремального бездоріжжя: відомих Unimog. Відрізняється капотним компонуванням, що полегшує ремонт і забезпечує кращу стійкість. У військових умовах це компонування дозволяє одному водієві проводити ремонт двигуна Zetros, а другому вести оборонні дії з кабіни та забезпечувати швидкий відхід з-під можливого обстрілу (нема потреби відкидати кабіну).