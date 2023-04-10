Україна змінила деякі військові плани через "витік" документів, - CNN

В Україні військове командування змінило деякі свої військові плани. Це сталося після "зливу" секретних американських документів у мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік", - пише видання, посилаючись на джерело близьке до президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що секретні документи Пентагону, які були опубліковані в мережі протягом останніх тижнів, демонструють те, як США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками, що глибоко стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела та скомпрометувати важливі міжнародні відносини.

Зокрема, деякі з оригінальних документів викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

При цьому інші показують ступінь проникнення США в російське Міноборони та ПВК "Вагнера", в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані чи поставлені під загрозу.

Як пише видання, деякі документи розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян, - і саме тоді, коли США й Україна почали розвивати більш довірливі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією.

За словами заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх, американське відомство доклало "міжвідомчих зусиль" для оцінки наслідків витоку.

"Мініоборони продовжує вивчати й оцінювати достовірність документів, які поширюються в соціальних мережах і, як видається, містять чутливі і засекречені матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів", - заявила вона.

Як інформує видання, посилаючись на дані офіційних осіб, "витік" також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей в уряді.

Наразі об'єднаний штаб вивчає списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує ці дані, сказав один з представників оборонного відомства.

Відомо, що багато документів мають позначки, які вказують на те, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом Об'єднаного штабу, відомим як J2, і, схоже, є документами для брифінгів.

Як додала Сінгх, що Пентагон продовжує вивчати це питання і направило його до Міністерства юстиції, яке окремо підтвердило CNN, що розпочало розслідування щодо джерела витоку.

Що цікаво, один із чиновників країни, яка бере участь в угоді про обмін розвідувальними даними "П'ять очей" (до об'єднання входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Британія) висловив занепокоєння з приводу витоку інформації про війну в Україні, яка нібито може завадити країні на полі бою.

Чиновник зазначив, що тривогу викликає один із лютневих документів під назвою "Росія-Україна: битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року". У документі зазначаються проблеми з оцінкою "витривалості операцій України".

"Україні буде важко досягти здобутків, але це не допоможе публічно оприлюднити приватну оцінку США, яка вказує на ймовірну річну безвихідь", - додав чиновник.

Нагадаємо, що минулої п'ятниці The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік документів про плани союзників щодо підготовки ЗСУ до анонсованого контрнаступу.

Додамо, що вже наступного дня стало відомо про нову порцію "злитих" даних.

Зазначимо, як заявили в Офісі президента, такі "зливи" є типовою грою спецслужб РФ. А справжні плани України росіяни скоро побачать на полі бою.

При цьому в ЗМІ допускають, що "злита" у мережу засекречена інформація щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою.

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