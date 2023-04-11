Украина вернула из плена 100 военных и помощь от Германии: новости за 10 апреля

Война России против Украины: последние новости

Украина вернула из российского плена 100 военных

Украина вернула из российского плена 100 военнослужащих. Среди них защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

"Нам удалось провести очередной крупный обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей – это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Разведывательные дроны и не только. Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли разведывательные дроны для ВСУ.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Так, Германия предоставит Вооруженным силам Украины:

Инженерную бронированную машину Dachs;

8 грузовиков Zetros;

8 мобильных антенных систем;

8 разведывательных дронов;

Боекомплект 23520 патронов калибра 40 мм.

Украина изменила некоторые военные планы из-за "утечки" документов, - CNN

В Украине военное командование изменило некоторые свои военные планы. Это произошло после "слива" секретных американских документов в сеть.

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки", - пишет издание, ссылаясь на источник близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отмечается, что секретные документы Пентагона, которые были опубликованы в сети в последние недели, демонстрируют то, как США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко обеспокоило американских чиновников, которые опасаются, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения

Рада вернула выплаты 30 тысяч гривен военным, но есть нюанс

Депутаты Верховной рады проголосовали за возврат выплат военным в размере 30 тысяч гривен.

По словам нардепа Дмитрия Разумкова, поправки к законопроекту, которыми предлагалось вернуть выплаты военным, полицейским, службе гражданской защиты, поддержали 254 депутата.

Разумков добавил, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

Для того чтобы изменения вступили в силу, их должен утвердить председатель Совета Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Рада отправила в отставку главу Счетной палаты

Верховная рада Украины отправила в отставку главу Счетной палаты Валерия Пацкана. Ранее Еврокомиссия сообщила о его неудовлетворительной работе.

Решение об отставке было поддержано 250 народными депутатами.

Стоит отметить, что член парламентского комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ВРУ Павел Фролов заявил, что Рада собирается отправить Пацкана в отставку. Причиной тому был отчет Европейской комиссии.

Дания поставит в Украину САУ Caesar в следующем месяце, - Минобороны

Дания на следующий месяц надеется поставить в Украину САУ Caesar. Они должны прибыть в Украину вместе с военными, которые проходили обучение за границей.

Комендантский час в Украине: отменят ли ограничения на Пасху

Комендантский час в некоторых областях Украины недавно сократили. Однако на Пасху, которую в этом году отметят 16 апреля, ограничения не будут отменять.

Какая ситуация с комендантским часом в регионах - в материале РБК-Украина ниже.

Премьер Польши и глава Еврокомиссии приедут в Украину в этом месяце, - СМИ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен посетят Украину в скором времени. Визит запланирован на апрель.

Издание, ссылаясь на источники в ЕС, отмечает, что польский премьер и глава Еврокомиссии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским примут участие в мероприятии, посвященном депортации детей.

"Мероприятие состоится в апреле. Его детали по соображениям безопасности еще не обнародованы. Одной из главных тем разговоров будет вопрос незаконных депортаций в Россию украинских детей", - заявил собеседник в Евросоюзе.

Бывшая жена Путина обогатилась на войне, несмотря на санкции против нее, - СМИ

Бывшая жена диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная обогатилась на войне против Украины, которая, со своей стороны, повлияла на закредитованность простых россиян.

С начала войны против Украины закредитованность россиян достигла рекордного уровня. За прошлый год финансовые компании выдали ссуд на 27 трлн рублей. Камышовая, со своей стороны, зарабатывала на долгах простых людей. Связанная с ней фирма CarMoney в 2022 году заработала рекордные 391,3 млн. рублей, а ее чистый доход вырос на 66%.

Камышовая получила от CarMoney 58 млн рублей в прошлом году. Об этом говорится в аудиторском заключении к финансовой отчетности. Выплаты были произведены через кипрский оффшор Carmoney CY LTD, контролируемый компанией "Меридиан". Последняя же на 99% принадлежит бывшей супруге диктатора.

Прогноз погоды на сегодня.

Погода во вторник, 11 апреля, в Украине будет необычной, поскольку холоднее всего будет на юге. Дожди завтра ожидаются на том же юге и в центре Украины.

"11 апреля будет необычным. Потому что самой холодной (или прохладной) ожидается погода в южной части, которой традиционно предстоит быть самой теплой", - рассказала синоптик Наталки Диденко.