ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День буде незвичним. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Понеділок 10 квітня 2023 14:35
День буде незвичним. Синоптик дала прогноз погоди на завтра Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погода у вівторок, 11 квітня, в Україні буде незвичайною, оскільки найхолодніше буде на півдні. Дощі завтра очікуються на тому ж півдні та у центрі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"11 квітня буде незвичним. Бо найхолоднішою (чи найпрохолоднішою) очікується погода в південній частині, якій традиційно належить бути найтеплішою", - розповіла вона.

За даними синоптика, завтра протягом дня лише +9...+12 градусів, хіба в Криму та Приазов'ї до +14 градусів.

"На решті території України вдень у вівторок +12...+16 градусів, хіба що в прикарпатських областях місцями ще затримається свіжіша погода, +9..+12 градусів", - додала Діденко.

При цьому, дощі завтра пройдуть у південній частині, ввечері 11 квітня "підтягнуться" до центральних областей.

"Трохи покапає на заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів", - додала вона.

Погода в Києві

У столиці 11 квітня температура повітря порадує, вдень до +15 градусів. Дощу не буде.

Як повідомлялось, погода в Одесі та області у вівторок, 11 квітня, погіршиться. Тому місцевих жителів попередили про загрозу детонації мін.

Крім того, у понеділок-вівторок, 10-11 квітня, в Україні прогнозується ймовірність сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені