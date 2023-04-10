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Росіяни активізували БПЛА, що може говорити про підготовку до атаки, - Гуменюк

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Київ, Понеділок 10 квітня 2023 14:20
Росіяни активізували БПЛА, що може говорити про підготовку до атаки, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія активізувала використання БПЛА вздовж лінії фронту. Це може свідчити про ймовірність підготовки ворога до атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

На уточнююче питання, чи стала гіршою якість російських безпілотників через рік, вона відповіла: "Так, ми спостерігаємо це явище".

"Це може бути результатом санкцій, які в результаті мають запрацювати і відбиватися й на бойовій ситуації, - зазначила Гуменюк.

Водночас вона наголосила, що недооцінювати ворога не можна.

"Їх безпілотники активні і збір інформації в цьому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції. Вони збирають інформацію про те, яке ураження було б максимально ефективним. Саме активізація БПЛА вздовж лінії та узбережжя говорить про те, що цілком імовірно можуть бути підготовлені якісь атаки", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, наші військові за минулу добу збили 11 російських безпілотників.

Зокрема, у Харківській області "приземлили" дрон-камікадзе та розвідувальний безпілотник "Гранат-4".

Додамо, також ми писали, що українські прикордонники збили два дрони російських окупантів у Луганській області.

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