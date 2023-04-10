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Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24 на Авдіївському напрямку

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Понеділок 10 квітня 2023 13:45
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24 на Авдіївському напрямку Ілюстративне фото: українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24 на Авдіївському напрямку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 на Авдіївському напрямку у понеділок, 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110-у окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook.

"Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", - додають наші бійці.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали момент збиття російського гелікоптера на сході.

Додамо, що за даними українського Генштабу, з початку повномасштабної війни наші бійці "приземлили" вже 292 гелікоптерів та 307 літаків російських окупантів.

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