Прем'єр Польщі та глава Єврокомісії приїдуть до України цього місяця, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання PAP.

Видання, посилаючись на джерела в ЄС, зазначає, що польський прем'єр та глава Єврокомісії разом з президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь у заході, присвяченому депортації дітей.

"Захід відбудеться у квітні. Його деталі з міркувань безпеки ще не оприлюднені. Однією з головних тем розмов буде питання незаконних депортацій до Росії українських дітей", - заявив співрозмовник в Євросоюзі.

Варто зазначити, що Єврокомісія у лютому оголосила про запуск разом з Польщею ініціативи про вивезення українських дітей до Росії. Мета проєкту - притягнути до відповідальності винних у депортації українських дітей.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Німеччину у травні. Ймовірно, глава держави буде присутній на врученні премії Карла Великого.

Як повідомлялося, 5 квітня президент України Володимир Зеленський з першою леді відвідали Польщу.

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