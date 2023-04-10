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Про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи, - Маляр

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Понеділок 10 квітня 2023 18:08
Про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи, - Маляр Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Тетяна Степанова

Офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи - президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Сучасна війна - це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", - сказала Маляр.

За її словами, єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

"Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ - це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, 7 квітня The New York Times писало, що в мережу "злили секретні документи", в яких міститься інформація про плани США та НАТО щодо підготовки України до контрнаступу.

Наступного дня у соцмережах виявили нову партію "секретних документів", які стосуються України, Китаю та Близького Сходу.

При цьому, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, такі "зливи" є типовою грою спецслужб РФ.

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