Про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи, - Маляр

Офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи - президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Сучасна війна - це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", - сказала Маляр.

За її словами, єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

"Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ - це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують", - наголосила Маляр.