Про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи, - Маляр
Офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи - президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Сучасна війна - це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело", - сказала Маляр.
За її словами, єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.
"Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті, тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ - це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують", - наголосила Маляр.
Нагадаємо, 7 квітня The New York Times писало, що в мережу "злили секретні документи", в яких міститься інформація про плани США та НАТО щодо підготовки України до контрнаступу.
Наступного дня у соцмережах виявили нову партію "секретних документів", які стосуються України, Китаю та Близького Сходу.
При цьому, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, такі "зливи" є типовою грою спецслужб РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.