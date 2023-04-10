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Окупанти вивезли ППО з аеродрому Бердянська, - соцмережі

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Бердянськ, Понеділок 10 квітня 2023 13:15
Окупанти вивезли ППО з аеродрому Бердянська, - соцмережі Фото: окупанти вивезли ППО з аеродрому Бердянська Запорізької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вивезли ППО з аеродрому тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Біля летовища спостерігається незвична активність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Бердянськ Сьогодні.

"Спостерігається дивна активність ворога навколо аеропорту. Рашисти продовжують гнати вбік аеропорту УРАЛи, для транспортування грузу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, окупаційні війська вивезли звідти ППО.

Як повідомлялось, у Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО.

Нагадаємо, за останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку. Про це свідчать супутникові знімки.

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