Окупанти вивезли ППО з аеродрому Бердянська, - соцмережі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Бердянськ Сьогодні.

"Спостерігається дивна активність ворога навколо аеропорту. Рашисти продовжують гнати вбік аеропорту УРАЛи, для транспортування грузу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО.

Нагадаємо, за останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку. Про це свідчать супутникові знімки.

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