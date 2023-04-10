Окупанти вивезли ППО з аеродрому Бердянська, - соцмережі
Російські окупанти вивезли ППО з аеродрому тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Біля летовища спостерігається незвична активність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Бердянськ Сьогодні.
"Спостерігається дивна активність ворога навколо аеропорту. Рашисти продовжують гнати вбік аеропорту УРАЛи, для транспортування грузу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, окупаційні війська вивезли звідти ППО.
Як повідомлялось, у Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО.
Нагадаємо, за останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку. Про це свідчать супутникові знімки.
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