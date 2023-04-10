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Рада відправила у відставку очільника Рахункової палати

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Київ, Понеділок 10 квітня 2023 15:33
Рада відправила у відставку очільника Рахункової палати Фото: Валерій Пацкан (facebook com patskanvaleriy)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада Україн відправила у відставку голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Раніше Єврокомісія повідомила про його незадовільну роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Рішення про відставку підтримали 250 народних депутатів.

Варто зазначити, що член парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Павло Фролов заявив, що Рада збирається відправити Пацкана у відставку. Причиною цього був звіт Європейської комісії.

"Єврокомісія у звіті про виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань відзначила в перекладі з дипломатичної мови повний провал євроінтеграції Рахунковою палатою, яка так і не стала вищим органом державного аудиту", - зазначив він.

Крім того, Пацкана підозрюють у виписуванні премій керівникам відділів Рахункової палати. Тому парламентарі підтримали постанову про недовіру Пацкану, яка обіймав цю посаду з 2018 року.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану щодо незаконного одержання компенсації за житло.

У листопаді минулого року Пацкан написав заяву про відставку. У грудні 2022 року Рада провалила голосування за його відставку.

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