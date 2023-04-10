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У Сумській та Чернігівській областях ЗСУ знищили два російські безпілотники

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Понеділок 10 квітня 2023 18:01
У Сумській та Чернігівській областях ЗСУ знищили два російські безпілотники Фото: У Сумській та Чернігівській областях ЗСУ знищили два російські безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 10 квітня, у Чернігівській та Сумській областях українські військові ліквідували два ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

За даними військових, два безпілотники ймовірно "Орлан-10" збили підрозділи з Сил оборони Сіверщини. Один на прикордонні Чернігівської області, інший - у Сумській області.

При цьому українським військовим вдалося придушити за допомогою засобів РЕБ роботу ще одного безпілотника в Сумській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові 6 квітня знищили три безпілотники росіян.

Крім того, українські захисники збили вертоліт росіян Мі-24 на Авдіївському напрямку.

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