Україна отримала Storm Shadow, а ЗСУ зупинили росіян на півночі Покровська: новини за 3 листопада

У Миколаєві внаслідок ворожої дронової атаки цієї ночі загорівся супермаркет

Площа пожежі склала близько 2000 кв. м. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Ще одна пожежа сталася на території СТО - 30 кв. м, пошкоджено автомобілі та вибито вікна в житловому будинку. Постраждалих немає.

ISW: Росія зосередила зусилля на захопленні Покровська та Мирнограда

Як зазначає Інститут вивчення війни, російські війська перекинули основні сили на напрямок Покровська та Мирнограда на Донеччині, намагаючись прорвати українську оборону. Водночас інтенсивність атак поблизу Костянтинівки помітно знизилася.

Повідомляється, що російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат.

Допомога Україні від МВФ опинилась під загрозою: Politico розкрило деталі

Як пише видання, в Євросоюзі побоюються, що Міжнародний валютний фонд може скасувати фінансову підтримку Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит ЄС на 140 мільярдів євро.

Це, своєю чергою, може призвести до "каскадної втрати довіри" до економічної стабільності України, яка продовжує боротися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії.

Китайські НПЗ відмовляються від російської нафти після санкцій США, - Bloomberg

Як зазначає інформагенція, китайські нафтопереробники почали відмовлятися від закупівель російської нафти після того, як США та інші західні країни запровадили санкції проти провідних виробників РФ і частини їхніх клієнтів.

Так, державні компанії Sinopec і PetroChina вже скасували низку поставок після того, як минулого місяця США внесли до санкційного списку "Роснефть" і "Лукойл". Навіть менші приватні нафтопереробні заводи тимчасово зупиняють закупівлі, побоюючись опинитися під санкціями, як це сталося з Shandong Yulong Petrochemical Co.

Нардеп Шевченко постане перед судом, йому загрожує довічне

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо ймовірної державної зради та шахрайства чинного народного депутата. Правоохоронці не називають імені парламентаря, але, як підтверджують джерела РБК-Україна, мова йде про Євгенія Шевченка, який перебуває в СІЗО.

Обвинувальний акт направлено до суду. Зібрані докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод - шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.

Британія поповнила запаси України ракетами Storm Shadow для ударів по РФ, - Bloomberg

Інформагенція, посилаючись на джерела, зазначає, що поставка ракет (кількість не називається) була здійснена, щоб забезпечити Україну запасами на зимові місяці, під час яких, на думку Великобританії, Кремль посилить атаки на українських цивільних.

Крок британським урядом зроблено після того, як президент США Дональд Трамп знову відкинув можливість постачання ракет Tomahawk до України.

Україна - серед фаворитів: Єврокомісія готує звіт про прогрес кандидатів на вступ

Європейська комісія представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його словами, найкращі результати у Молдови, України, Чорногорії та Албанії. Середню оцінку отримають Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово. Найгіршу оцінку Єврокомісія, ймовірно, поставить Грузії.

Сили оборони зупинили росіян на півночі Покровська та не дали їм перерізати важливу дорогу

Триває операція із зачистки міста від окупантів, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", - зазначили бійці.

У Брюсселі відбудеться "саміт розширення" ЄС: говоритимуть про майбутнє України

У Брюсселі відбудеться "саміт розширення", де лідери країн-членів та країн-кандидатів на вступ обговорять євроінтеграцію. На ньому очікується і виступ українського лідера Володимира Зеленського.

Обговорення новаторських перспектив європейської інтеграції відбудеться під час першого в своєму роді телевізійного прямого ефіру.

Президент Латвії повернув до Сейму закон щодо виходу із конвенції про захист жінок

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про повернення закону про вихід зі Стамбульської конвенції, що захищає жінок, на повторний розгляд Сейму.

"Ратифікація та денонсація Конвенції протягом одного скликання Сейму створює суперечливий сигнал як латвійському суспільству, так і міжнародним партнерам щодо готовності Латвії сумлінно виконувати свої міжнародні зобов'язання", - заявив він.

ДБР розслідує загибель військових ЗСУ на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

Попередньо, ввечері у суботу, 1 листопада, росіяни вдарили ракетою по місцю базування українських захисників. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військові ЗСУ.

Слідчо-оперативна група ДБР оперативно прибула на місце події для проведення слідчих дій та встановлення обставин трагедії.

Під час перевірки встановлюється, чи були дотримані вимоги безпеки військовослужбовців під час повітряної тривоги та яким чином було організовано їхнє укриття.

Команда США відвідає Україну щодо угоди про дрони: Зеленський назвав терміни

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишин представлятиме український експорт на Європейському континенті.