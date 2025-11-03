Сили оборони зупинили росіян на півночі Покровська та не дали їм перерізати важливу дорогу
Сили оборони продовжують операцію із зачистки Покровська від росіян. Українські підрозділи зупинили просування ворога на півночі міста та не допустили перерізання важливої дороги, що сполучає Покровськ із Родинським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Ситуація у Покровську
"За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою", - йдеться у повідомленні.
За даними десантників, наразі триває активна зачистка північної частини Покровська. Завдяки злагодженим діям українських підрозділів вдалося зупинити розширення присутності ворога в цьому районі та не допустити перерізання дороги, що сполучає Покровськ і Родинське.
Усього 2 листопада в межах операції українські військові ліквідували 19 російських солдатів. Також Сили оборони продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.
У Мирнограді
За словами військових, ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою.
"На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна - близько 10. Триває робота стосовно їхньої ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", - повідомили у командуванні.
У ДШВ запевняють, що мають чіткі плани протидії ворогу і підтримує тісну координацію між підрозділами для стабілізації ситуації на обох напрямках.
Ситуація у Покровську
Нагадаємо, 29 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у Покровську на Донеччині та Куп’янську на Харківщині.
Після цього він цинічно запропонував зупинити бойові дії на цих напрямках, щоб, за його словами, західні журналісти та українські медіа могли "переконатися у правдивості" таких тверджень.
В Об’єднаному угрупованні сил ЗСУ спростували ці заяви, наголосивши, що інформація про оточення не відповідає дійсності.
30 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заперечив твердження Кремля про нібито блокування українських сил у Покровську та Куп’янську.
31 жовтня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Покровську складна, але воїни ЗСУ не перебувають в оточенні.
Сьогодні у ранковому зведенні Генштабу йдеться про те, що на Покровському напрямку протягом доби Сили оборони зупинили 68 ворожих штурмів.
Детальніше про ситуацію у Покровську та що відбувається у місті - читайте у матеріалі РБК-Україна.