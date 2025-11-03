Єврокомісія представить звіт щодо розширення ЄС: чого очікувати Україні

Європейська комісія завтра, 4 листопада, представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна , про це редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк написав у Twitter.

Водночас Литва запропонувала обійти блокування - розпочати технічні переговори на рівні 26 держав-членів ЄС без участі Угорщини. Президент Європейської ради Антоніу Кошта також наголосив, що процес євроінтеграції України має продовжуватися , попри спротив Будапешта.

Європейський Союз досі не може офіційно розпочати переговори про вступ України через позицію Будапешта. Проросійський уряд Угорщини наклав вето на старт переговорного процесу.

Європейська комісія представить звіт щодо розширення ЄС 4 листопада, у тому числі звіт Єврокомісії щодо прогресу України у межах пакета розширення ЄС.

"Завтра Європейська комісія опублікує свій щорічний звіт про країни-кандидати на вступ до ЄС. Рейтинги: здебільшого позитивно: Молдова, Україна, Чорногорія, Албанія; середньо: Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Косово; жахливо: Грузія", - написавредактор Йозвяк.

За його даними, очікується, що рейтинг України буде оцінено "здебільшого позитивно".

Київ очікує, що ЄС найближчим часом ухвалить рішення про офіційний старт вступних переговорів. Україна вже у рекордно короткі терміни завершила скринінг законодавства, необхідний для початку процесу.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що замість повноправного членства Україна має обмежитися "стратегічним партнерством" з ЄС. Він також заявив, що члени Союзу нібито змушені будуть фінансувати Україну за різними програмами, через що Будапешт виступає проти її вступу.