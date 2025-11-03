Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Уряд Великої Британії передав Україні нову партію ракет Storm Shadow, аби забезпечити продовження ударів по військових цілях на території Росії взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, постачання відбулося у невизначеній кількості, однак його мета - гарантувати Україні запас високоточної зброї в період, коли Лондон очікує посилення російських атак по цивільній інфраструктурі.
На тлі посилення санкційного тиску на Росію Велика Британія та інші союзники прагнуть продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що підтримка Києва залишатиметься незмінною та перевищить можливості російської економіки вести війну.
Ймовірно, новий крок Лондона став відповіддю на відмову президента США Дональда Трампа передати Україні ракети Tomahawk.
Зазначається, що Storm Shadow уже довели свою ефективність. Адже у жовтні українські військові заявили про удар по російському хімічному заводу за допомогою британської зброї.
Storm Shadow
Storm Shadow - це високоточні ракети повітряного базування дальністю понад 250 км, що летять на малих висотах і використовують комбіновані навігаційні системи MBDA.
Варто зауважити, що Лондон не розкриває обсягів переданих Україні ракет і не робить регулярних оголошень щодо їхніх поставок.
Використання Україною Storm Shadow по території РФ
У листопаді минулого року західні ЗМІ повідомили, що Сили оборони України вперше застосували британські ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.
За повідомленнями медіа, удар по підземному військовому командному пункту в селі Мар’їно Курської області призвів до загибелі близько 500 північнокорейських солдатів та російських офіцерів.
Водночас уряд Великої Британії не розкривав точну кількість ракет, переданих Україні під час війни. Востаннє постачання Storm Shadow підтверджувалося Міністерством оборони у квітні, за прем’єрства Ріші Сунака.