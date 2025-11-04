Украина получила Storm Shadow, а ВСУ остановили россиян на севере Покровска: новости за 3 ноября

В Николаеве в результате вражеской дроновой атаки этой ночью загорелся супермаркет

Площадь пожара составила около 2000 кв. м. Огонь оперативно ликвидировали спасатели. Еще один пожар произошел на территории СТО - 30 кв. м, повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме. Пострадавших нет.

ISW: Россия сосредоточила усилия на захвате Покровска и Мирнограда

Как отмечает Институт изучения войны, российские войска перебросили основные силы на направление Покровска и Мирнограда в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону. В то же время интенсивность атак вблизи Константиновки заметно снизилась.

Сообщается, что российская тактика наступления на Покровском направлении приводит к высокому уровню потерь.

Помощь Украине от МВФ оказалась под угрозой: Politico раскрыло детали

Как пишет издание, в Евросоюзе опасаются, что Международный валютный фонд может отменить финансовую поддержку Украине, если Бельгия не согласится поддержать репарационный кредит ЕС на 140 миллиардов евро.

Это, в свою очередь, может привести к "каскадной потере доверия" к экономической стабильности Украины, которая продолжает бороться с последствиями полномасштабного вторжения России.

Китайские НПЗ отказываются от российской нефти после санкций США, - Bloomberg

Как отмечает информагентство, китайские нефтепереработчики начали отказываться от закупок российской нефти после того, как США и другие западные страны ввели санкции против ведущих производителей РФ и части их клиентов.

Так, государственные компании Sinopec и PetroChina уже отменили ряд поставок после того, как в прошлом месяце США внесли в санкционный список "Роснефть" и "Лукойл". Даже меньшие частные нефтеперерабатывающие заводы временно останавливают закупки, опасаясь оказаться под санкциями, как это произошло с Shandong Yulong Petrochemical Co.

Нардеп Шевченко предстанет перед судом, ему грозит пожизненное

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении возможной государственной измены и мошенничества действующего народного депутата. Правоохранители не называют имени парламентария, но, как подтверждают источники РБК-Украина, речь идет о Евгении Шевченко, который находится в СИЗО.

Обвинительный акт направлен в суд. Собраны доказательства совершения трех эпизодов преступлений. Первые два касаются государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Третий эпизод - мошеннического завладения народным депутатом 14,5 млн грн частного предприятия.

Британия пополнила запасы Украины ракетами Storm Shadow для ударов по РФ, - Bloomberg

Информагентство, ссылаясь на источники, отмечает, что поставка ракет (количество не называется) была осуществлена, чтобы обеспечить Украину запасами на зимние месяцы, во время которых, по мнению Великобритании, Кремль усилит атаки на украинских гражданских.

Шаг британским правительством сделан после того, как президент США Дональд Трамп снова отверг возможность поставки ракет Tomahawk в Украину.

Украина - среди фаворитов: Еврокомиссия готовит отчет о прогрессе кандидатов на вступление

Европейская комиссия представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, лучшие результаты у Молдовы, Украины, Черногории и Албании. Среднюю оценку получат Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово. Худшую оценку Еврокомиссия, вероятно, поставит Грузии.

Силы обороны остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важную дорогу

Продолжается операция по зачистке города от оккупантов, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское", - отметили бойцы.

В Брюсселе состоится "саммит расширения" ЕС: будут говорить о будущем Украины

В Брюсселе состоится "саммит расширения", где лидеры стран-членов и стран-кандидатов на вступление обсудят евроинтеграцию. На нем ожидается и выступление украинского лидера Владимира Зеленского.

Обсуждение новаторских перспектив европейской интеграции состоится во время первого в своем роде телевизионного прямого эфира.

Президент Латвии вернул в Сейм закон о выходе из конвенции о защите женщин

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возвращении закона о выходе из Стамбульской конвенции, защищающей женщин, на повторное рассмотрение Сейма.

"Ратификация и денонсация Конвенции в течение одного созыва Сейма создает противоречивый сигнал как латвийскому обществу, так и международным партнерам относительно готовности Латвии добросовестно выполнять свои международные обязательства", - заявил он.

ГБР расследует гибель военных ВСУ на Днепропетровщине в результате удара РФ

Предварительно, вечером в субботу, 1 ноября, россияне ударили ракетой по месту базирования украинских защитников. В результате атаки есть погибшие и раненые военные ВСУ.

Следственно-оперативная группа ГБР оперативно прибыла на место происшествия для проведения следственных действий и установления обстоятельств трагедии.

Во время проверки устанавливается, были ли соблюдены требования безопасности военнослужащих во время воздушной тревоги и каким образом было организовано их укрытие.

Команда США посетит Украину по соглашению о дронах: Зеленский назвал сроки

"Команда Соединенных Штатов Америки по drone-deal на следующей неделе будет в Украине", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что советник по стратегическим вопросам Александр Камышин будет представлять украинский экспорт на Европейском континенте.