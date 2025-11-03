ISW: Росія зосередила зусилля на захопленні Покровська та Мирнограда (карти)
Російські війська перекинули основні сили на напрямок Покровська та Мирнограда, намагаючись прорвати українську оборону. Водночас інтенсивність атак поблизу Костянтинівки помітно знизилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська продовжують посилювати наступальні операції в Покровську та його околицях, щоб захопити місто та розгромити український "котел". Як українські, так і російські війська нещодавно здійснили тактичний прогрес у районі Покровська.
Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід Покровська.
Тим часом, додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 листопада, показують, як українські війська вдарили по двох російських солдатів у північному Покровську, виконуючи те, що, за оцінкою ISW, було місією з інфільтрації, яка не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони боїв.
Українські військові джерела та російські мілблогери нещодавно заявили, що російські війська проникають у північний Покровськ. Російські мілблогери своєю чергою стверджують, що російські війська просунулися на:
- північний схід,
- центральний та південний Покровськ;
- у північний та південно-східний Мирноград;
- на південь від Гнатівки та Рога (усі на схід від Покровська).
Російський мілблогер повідомив, що українські війська повернули територію на північ від Затишок (північний схід від Покровська).
Зокрема 2 листопада Генеральний штаб України повідомив, що українські війська відбили 400 квадратних метрів у невстановленому районі Покровського напрямку, ймовірно, маючи на увазі нещодавні тактичні контратаки на північ та північний захід від Покровська.
Росіяни знизили наступ у районі Костянтинівки
Водночас повідомляється, що російські війська, ймовірно, знизили пріоритет наступальних операцій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограда.
Російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат.
Український унтер-офіцер, який діє на Покровському напрямку, нещодавно повідомив, що російські війська зменшили інтенсивність наступів на Костянтинівському напрямку після невдалого механізованого штурму 27 жовтня, а російський мілблогер 1 листопада оцінив, що Росія, ймовірно, надасть пріоритет захопленню Покровська та Мирнограда, перш ніж відновити значні зусилля щодо захоплення Костянтинівки.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Генеральний штаб ЗСУ також оновив карти бойових дій на всіх напрямках фронту в Україні.
Крім цього, варто зазначити, що за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 383 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 121 одиницю автомобільної й дві одиниці спеціальної техніки окупантів.