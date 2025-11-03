ua en ru
Президент Латвії повернув до Сейму закон щодо виходу із конвенції про захист жінок

Латвія, Понеділок 03 листопада 2025 18:46
Президент Латвії повернув до Сейму закон щодо виходу із конвенції про захист жінок Фото: Едгарс Рінкевичс, президент Латвії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сьогодні, 3 листопада, заявив про повернення закону про вихід зі Стамбульської конвенції, що захищає жінок, на повторний розгляд Сейму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Ратифікація та денонсація Конвенції протягом одного скликання Сейму створює суперечливий сигнал як латвійському суспільству, так і міжнародним партнерам щодо готовності Латвії сумлінно виконувати свої міжнародні зобов'язання", - заявив він.

За словами лідера країни, Латвія стане першою країною-членом ЄС, яка вийде з міжнародного договору про права людини.

Рінкевичс нагадав про обов'язок європейських країн допомагати у виконанні завдань для досягнення цілей ЄС, "включаючи згадану в 2-й статті Договору про ЄС рівність жінок і чоловіків". Документ визначає насильство щодо жінок як порушення прав людини та охоплює різні форми гендерно зумовленого насильства.

На його думку, рішення Сейму про вихід з Конвенції до закінчення ним же встановленого терміну є суперечливим. Його визначили 9 жовтня 2025 року у декларації про запобігання та викорінення насильства щодо жінок і насильства в сім'ї.

Розрив у правовому регулюванні

Згідно із документом, латвійський уряд має розробити "Закон про запобігання та викорінення насильства щодо жінок, дітей, насильства в сім'ї, а також насильства в цілому".

В результаті, зазначив Рінкевичс, виникне розрив у правовому регулюванні питань викорінення насильства щодо жінок і сімейного насильства.

Президент Латвії попередив про створення "неприпустимої правової невизначеності" внаслідок періоду правового розриву.

Йдеться про період між моментом зупинки дії інструментів захисту від насильства, закріплених у Конвенції, та моментом, коли буде розроблено "всеосяжне національне нормативне регулювання".

Нагадаємо, 31 жовтня парламент Латвії проголосував за вихід з Стамбульської конвенції, всупереч позиції прем’єра та протестам громадськості.

Зокрема, 29 жовтня близько 5000 людей протестували у центрі Риги проти виходу з Конвенції. Латвійський прем’єр Евіка Сіліна підтримала протестувальників та продовження дії міжнародного договору.

