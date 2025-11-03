ua en ru
Команда США відвідає Україну щодо угоди про дрони: Зеленський назвав терміни

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 20:26
Команда США відвідає Україну щодо угоди про дрони: Зеленський назвав терміни Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Команда Сполучених Штатів вже наступного тижня відвідає Україну щодо угоди про виробництво дронів.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Команда Сполучених Штатів Америки щодо drone-deal на наступному тижні буде в Україні", - зазначив український лідер.

Зеленський також повідомив, що радник зі стратегічних питань Олександр Камишин представлятиме український експорт на Європейському континенті.

Президент додав, що секретар РНБО Рустем Умєров зараз опрацьовує питання щодо представлення експорту на Близькому Сході й Азії.

Нагадаємо, українська компанія Bullet і американська AIRO Group Holdings, Inc. підписали лист щодо намірів створити спільне підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів.

Партнерство базуватиметься на принципах 50/50 і буде орієнтоване на потреби Сполучених Штатів, України і країн НАТО.

До цього інженери компанії "Генерал Черешня" спільно з підрозділами оборони завершили розробку і запустили серійне виробництво дрона-перехоплювача "Генерал Черешня Bullet".

Він призначений для виявлення і нейтралізації російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Раніше неодноразово повідомлялося, що Сполучені Штати хочуть закуповувати дрони українського виробництва. У вересні Україна та США провели переговори щодо закупівлі американської зброї та спільних дронових програм.

Зазначимо, 2 жовтня українська делегація Ради нацбезпеки та оборони України разом із Міністерством оборони відвідала США. Сторони обговорювали заплановану купівлю українських дронів та співпрацю щодо безпеки.

