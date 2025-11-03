ua en ru
У Брюсселі відбудеться "саміт розширення" ЄС: говоритимуть про майбутнє України

Бельгія, Понеділок 03 листопада 2025 16:42
У Брюсселі відбудеться "саміт розширення" ЄС: говоритимуть про майбутнє України Фото: лідери країн ЄС та країн-кандидатів на вступ обговорять процес євроінтеграції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 4 листопада, у Брюсселі відбудеться "саміт розширення", де лідери країн-членів та країн-кандидатів на вступ обговорять євроінтеграцію. На ньому очікується і виступ українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Обговорення новаторських перспектив європейської інтеграції відбудеться під час першого в своєму роді телевізійного прямого ефіру.

Зазначається, що голова Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив свою участь.

"Саміт збере разом президента України Володимира Зеленського, його колег з Молдови та Сербії - Маю Санду та Александара Вучича", - пише видання.

Також очікується присутність трьох прем'єр-міністрів, які представляють Західні Балкани: Еді Раму з Албанії, Мілойко Спаїча з Чорногорії та Крістіана Мікоскі з Північної Македонії. Йдеться і про участь європейського комісара з питань розширення Марту Кос.

При цьому наразі невідомо, в якому форматі очікується участь лідерів європейських країн.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, у вівторок, 4 листопада, Європейська комісія представить звіт про прогрес України. Очікується, що рейтинг Києва отримає оцінку "здебільшого позитивно".

Зазначимо, Євросоюз дотепер не може офіційно розпочати переговори про вступ України через позицію Будапешта. Старт переговорного процесу неможливий внаслідок накладення Угорщиною вето.

У відповідь Литва запропонувала розпочати технічні переговори на рівні 26 країн-членів ЄС без участі Угорщини.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що процес євроінтеграції України має продовжуватися, попри спротив Будапешта.

