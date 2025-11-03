Китайські НПЗ відмовляються від російської нафти після санкцій США, - Bloomberg
Китайські нафтопереробники почали відмовлятися від закупівель російської нафти після того, як США та інші західні країни запровадили санкції проти провідних виробників РФ і частини їхніх клієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, державні компанії Sinopec і PetroChina вже скасували низку поставок після того, як минулого місяця США внесли до санкційного списку "Роснефть" і "Лукойл".
Навіть менші приватні нафтопереробні заводи тимчасово зупиняють закупівлі, побоюючись опинитися під санкціями, як це сталося з Shandong Yulong Petrochemical Co., яку нещодавно обмежили Велика Британія та ЄС.
Найбільше постраждав популярний сорт ESPO - його ціни різко впали. За оцінками Rystad Energy AS, під скорочення потрапили близько 400 тисяч барелів нафти на добу, або майже 45% російського експорту до Китаю.
Раніше Росія утримувала позицію головного постачальника нафти до КНР завдяки значним знижкам, викликаним санкціями після вторгнення в Україну.
Тепер США та їхні союзники посилюють тиск, розширюючи санкції не лише проти російських компаній, а й проти їхніх покупців. Мета - обмежити нафтові доходи Москви та послабити її можливості фінансувати війну.
Оскільки Китай залишається найбільшим у світі імпортером сирої нафти, скорочення закупівель із Росії може відкрити нові можливості для інших постачальників - зокрема для Сполучених Штатів, які минулого тижня домовилися з Пекіном про торгове перемир’я під час зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Що передувало
Раніше США запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ.
На тлі нових санкцій заходу й успішних атак України на нафтопереробні заводи експорт російського переробленого палива рекордно скоротився у жовтні цього року