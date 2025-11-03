Допомога Україні від МВФ опинилась під загрозою: Politico розкрило деталі

У Євросоюзі побоюються, що Міжнародний валютний фонд може скасувати фінансову підтримку Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит ЄС на 140 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

МВФ може відмовити у фінансуванні

За даними видання, відмова Бельгії від участі у багатомільярдному кредиті може стати причиною для МВФ заблокувати подальшу допомогу Києву. Це, своєю чергою, може призвести до "каскадної втрати довіри" до економічної стабільності України, яка продовжує боротися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії.

Європейські прихильники плану наголошують, що підтримка МВФ є критично важливою для фінансової життєздатності України. Вони побоюються, що час для ухвалення рішень спливає, адже Фонд розглядає можливість надання Києву нової позики в розмірі 8 мільярдів доларів протягом трьох років.

Залежність МВФ від рішення ЄС

Фінансова допомога МВФ залежить від здатності Євросоюзу оформити власний кредит на 140 мільярдів євро, який має бути забезпечений замороженими російськими активами - більшість із них зберігаються в Бельгії.

Єврокомісія вважає, що укладення цієї угоди переконає МВФ у фінансовій спроможності України в середньостроковій перспективі, що є ключовою умовою для надання нових позик.

Бельгія блокує ініціативу

Минулого місяця Бельгія виступила проти пропозиції під час зустрічі лідерів ЄС, посилаючись на фінансові та юридичні ризики. Це знизило шанси на схвалення кредиту до запланованої зустрічі МВФ у грудні.

"Ми стикаємося з проблемою термінів", - зазначив один із чиновників ЄС.

Наступний саміт лідерів запланований лише на 18-19 грудня, що залишає мало часу для ухвалення рішення.

ЄС очікує більше тиску через скорочення допомоги США

Оскільки США скорочують підтримку Україні, МВФ очікує, що саме ЄС нестиме основний фінансовий тягар у найближчі роки.

Хоча обсяг програми МВФ для України не є великим, її схвалення є важливим сигналом для інвесторів про стабільність держави та продовження реформ.

"Це орієнтир для інших країн та установ, щоб оцінити, чи ефективно керується Україна", - пояснив український чиновник.

За даними Politico, експерти МВФ відвідають Київ у листопаді для обговорення нової трирічної програми.

Ключова роль репараційного кредиту

Під час останнього саміту лідери ЄС прибрали згадку про кредит у 140 мільярдів євро з офіційних висновків Ради на вимогу Бельгії.

Замість конкретних дій документ лише "запрошує Єврокомісію якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки", що, на думку дипломатів, не задовольнить вимоги МВФ щодо гарантій стабільності.

Європейські чиновники вважають, що для збереження довіри Фонду необхідно оприлюднити юридичну пропозицію щодо кредиту або провести позачерговий саміт.

Кредит, який Україна не має повертати

У Брюсселі наполягають, що Україна не повинна буде повертати ці кошти в найближчі роки. За задумом, кредит має бути повернений Росією лише після завершення війни та виплати репарацій Києву.

"Немає такого всесвіту, в якому Україна має сама шукати гроші. Вона або отримає їх від Росії, або не повертатиме зовсім. Для України це фактично грант", - цитує видання слова чиновника ЄС.