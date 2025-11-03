Нардеп Шевченко постане перед судом: йому загрожує довічне ув’язнення

До суду передали обвинувальний акт щодо народного депутата Євгена Шевченка. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, колабораційну діяльність та шахрайство у великих розмірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

В Офісі Генпрокурора офіційно не називають ім’я обвинуваченого, однак, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про народного депутата Євгена Шевченка.

Що відомо про справу

За даними слідства, народний депутат систематично поширював у соцмережах інформацію, що відповідала пропагандистським наративам Росії.

Зокрема, він дискредитував органи державної влади України, міжнародних партнерів та процеси євроінтеграції. Такі дії, за версією слідчих, сприяли дестабілізації ситуації в країні.

Крім того, використовуючи особисті контакти з представниками політичного керівництва Білорусі, Шевченко організував укладення контракту на постачання мінеральних добрив між двома компаніями.

Згодом він повідомив постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці здійснити перевезення продукції.

Таким чином нардеп штучно створив перешкоди у виконанні умов контракту та запропонував "вирішити питання", нав’язавши укладення договору про юридичні послуги з підприємцем - власним сином.

Як діяла схема

У період з грудня 2021 по лютий 2022 року на рахунок сина депутата було перераховано 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які фактично не виконувалися. Таким чином народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах.

Що далі

Захист завершив ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо народного депутата, якому інкримінують держзраду, колабораційну діяльність і заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

У разі доведення провини Шевченку загрожує аж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.