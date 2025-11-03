ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Нардеп Шевченко постане перед судом: йому загрожує довічне ув’язнення

Понеділок 03 листопада 2025 12:41
UA EN RU
Нардеп Шевченко постане перед судом: йому загрожує довічне ув’язнення Фото: народний депутат Євген Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова, Юлія Акимова

До суду передали обвинувальний акт щодо народного депутата Євгена Шевченка. Йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, колабораційну діяльність та шахрайство у великих розмірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

В Офісі Генпрокурора офіційно не називають ім’я обвинуваченого, однак, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про народного депутата Євгена Шевченка.

Що відомо про справу

За даними слідства, народний депутат систематично поширював у соцмережах інформацію, що відповідала пропагандистським наративам Росії.

Зокрема, він дискредитував органи державної влади України, міжнародних партнерів та процеси євроінтеграції. Такі дії, за версією слідчих, сприяли дестабілізації ситуації в країні.

Крім того, використовуючи особисті контакти з представниками політичного керівництва Білорусі, Шевченко організував укладення контракту на постачання мінеральних добрив між двома компаніями.

Згодом він повідомив постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці здійснити перевезення продукції.

Таким чином нардеп штучно створив перешкоди у виконанні умов контракту та запропонував "вирішити питання", нав’язавши укладення договору про юридичні послуги з підприємцем - власним сином.

Як діяла схема

У період з грудня 2021 по лютий 2022 року на рахунок сина депутата було перераховано 14,5 млн грн за нібито надані юридичні послуги, які фактично не виконувалися. Таким чином народний депутат заволодів коштами в особливо великих розмірах.

Що далі

Захист завершив ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо народного депутата, якому інкримінують держзраду, колабораційну діяльність і заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

У разі доведення провини Шевченку загрожує аж довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нардеп Шевченко постане перед судом: йому загрожує довічне ув’язнення

Справа Шевченка

У листопаді 2024 року народному депутату України Євгену Шевченку оголосили підозру у державній зраді. Згодом правоохоронці встановили нові епізоди його злочинної діяльності.

Зокрема, було задокументовано, що нардеп шахрайським шляхом заволодів коштами однієї з українських компаній, яка закуповувала мінеральні добрива в Білорусі.

У вересні 2025 року слідчі Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України завершили досудове розслідування щодо Шевченка.

Пізніше, 16 жовтня, НАБУ та САП повідомили народному депутату про ще одну підозру - у відмиванні понад 9 млн гривень, здобутих злочинним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд Держзрада Депутати
Новини
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН