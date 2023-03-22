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Обстріл Запоріжжя: одна з ракет влучила в багатоповерхівку (відео)

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Запоріжжя, Середа 22 березня 2023 13:03
Обстріл Запоріжжя: одна з ракет влучила в багатоповерхівку (відео) Фото: під час обстрілу Запоріжжя ракета РФ потрапила у багатоповерхівку (zp suspilne media)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Рашистські виродки обстріляли Запоріжжя. Одна з ворожих ракет влучила у багатоквартирний будинок", - написав він.

Як повідомлялось, у Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога. Трохи згодом вибухи почули і в Херсоні.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська армія атакує місто і б'є по житлових будинках та острові Хортиця.

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