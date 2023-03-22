ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Курську пролунав потужний вибух: у мережі пишуть про "надзвук" літака

Новость на русском →
Курськ, Середа 22 березня 2023 21:08
У Курську пролунав потужний вибух: у мережі пишуть про "надзвук" літака Фото: У Курську пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 березня, в російському Курську прогримів потужний вибух. У мережі повідомляють, що це нібито звук переходу літака на надзвук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"Звук потужного вибуху прогримів на північному заході Курська. Що точно це було - невідомо. Не виключено, що звук переходу літака на надзвук. За нашими даними, ні руйнувань, ні постраждалих у місті немає - обстановка спокійна", - йдеться в повідомленні.

При цьому російська влада поки офіційно не прокоментувала вибухи в місті. Зазначимо, що перехід літака на надзвукову швидкість є одним з найпопулярніших пояснень вибухів на території РФ, які використовують пропагандисти та росіяни в соцмережах.

Нагадаємо, у Курській області РФ вирішили посилити заходи безпеки через "складну ситуацію" у прикордонних районах.

Крім того, 19 березня в Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна