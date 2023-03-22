РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області, під завалами є люди

У Київській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені гуртожитки та ліцей у місті Ржищів. Відомо про трьох загиблих, також під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Офіс генпрокурора.

"Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням", - йдеться в повідомленні.

Фото: під час атаки дронів РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області (facebook.com/MNS.GOV.UA, gp.gov.ua)

За даними рятувальників, о 06:50 пожежу було ліквідовано на площі 330 кв.м.

"Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи", - йдеться в ДСНС.

Наразі на місці події залучено 111 осіб та 28 одиниць техніки, працює мобільно-оперативна група. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Додамо, що за даними Офісу генпрокурора, ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання було зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.

"У результаті атаки 3 людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина", - повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.

У Київській обласній прокуратурі вже розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ вночі атакувала Україну іранськими "Шахедами" з Брянської області. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури в Житомирській області та цивільний в Київській області.