РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області, під завалами є люди
У Київській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені гуртожитки та ліцей у місті Ржищів. Відомо про трьох загиблих, також під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Офіс генпрокурора.
"Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням", - йдеться в повідомленні.
Фото: під час атаки дронів РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області (facebook.com/MNS.GOV.UA, gp.gov.ua)
За даними рятувальників, о 06:50 пожежу було ліквідовано на площі 330 кв.м.
"Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи", - йдеться в ДСНС.
Наразі на місці події залучено 111 осіб та 28 одиниць техніки, працює мобільно-оперативна група. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.
Додамо, що за даними Офісу генпрокурора, ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання було зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.
"У результаті атаки 3 людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина", - повідомили в прокуратурі.
За даними правоохоронців, триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.
У Київській обласній прокуратурі вже розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, сьогодні вночі РФ вночі атакувала Україну іранськими "Шахедами" з Брянської області. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури в Житомирській області та цивільний в Київській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.