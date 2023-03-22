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Евакуація з Авдіївки триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", - МВА

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Авдіївка, Середа 22 березня 2023 14:22
Евакуація з Авдіївки триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", - МВА Фото: евакуація з Авдіївки триває, але вихід з міста - це "дорога смерті" (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з Авдіївки називають "дорогою смерті". Але евакуювати цивільне населення вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в коментарі CNN.

"Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь", - сказав Барабаш.

За його словами, за останні три тижні з міста виїхало 180 людей.

При цьому за оцінками українських чиновників, як вказує Барабаш, в Авдіївці залишилося близько 2000 осіб, серед них шестеро дітей.

"Одну дитину евакуювали у вівторок, а влада планує евакуювати ще одну в середу", - розповів Барабаш.

Нагадаємо, нещодавно в Авдіївці місцева влада закликала жителів терміново евакуюватись, оскільки росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

Також ми писали, що ситуація навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, все більше стає напруженою, війська РФ постійно намагаються оточити місто.

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