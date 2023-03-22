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Війська РФ обстріляли чотири громади на Сумщині

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Середа 22 березня 2023 21:50
Війська РФ обстріляли чотири громади на Сумщині Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 22 березня, росіяни здійснили обстріл по територіях чотирьох громад у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Сумської ОВА в Telegram.

Так, окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій на кшталт ВОГ на територію Краснопільської громади.

При цьому Юнаківська та Есманська громади постраждали від мінометних обстрілів.

Крім того, територією Білопільської громади росіяни скинули 11 хв.

"Без втрат та руйнувань серед мирного населення області", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями військових, поки що оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована.

"Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора військові РФ обстріляли сім громад Сумської області.

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