Кореспонденти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл поблизу Бахмута
Кореспонденти Радіо Свобода потрапили під ворожий обстріл на Бахмутському напрямку у середу, 22 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомляється, за кілька кілометрів від передової журналісти з проєкту "Донбас. Реалії" знімали роботу українських військових. Під час зйомки війська РФ розпочали обстріл позицій з мінометів та "Градів". Команда перечекала у бліндажі.
За словами кореспондента Єгора Логінова, постраждала лише машина. Один з уламків пройшов через двері авто і застряг у журналі "Сухопутні війська ЗСУ" на сторінці із Залужним.
"Можемо сказати, що наш головнокомандувач зупиняє навіть уламки", - додав журналіст.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 7 січня знімальна група телеканалу FREEДОМ потрапила під російський обстріл на околицях Бахмута в Донецькій області.
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