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Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольский район та пошкодили електромережі (фото)

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Нікопольський район, Середа 22 березня 2023 20:17
Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольский район та пошкодили електромережі (фото) Фото: Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 22 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні за день ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району. Обстрілював її з безпілотників та важкої артилерії. Люди вціліли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Марганці снаряди пошкодили адмінбудівлю та два приватні підприємства. В одному з сіл громади - легкову автівку та господарську споруду.

"Рятувальники працюють на місці "прильотів". Обстежують території, уточнюють інформацію", - додав глава області.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 22 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.

Російські військові, протягом доби 19 березня, обстріляли одну з громад Дніпропетровської області.

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